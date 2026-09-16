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Третьяковка на Крымском валу закроется на масштабный ремонт

Культура

Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу прекратит прием посетителей в марте 2027 года для проведения масштабной реконструкции. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель музейного комплекса Ольга Галактионова уточнила, что перед началом строительных и восстановительных работ специалисты вывезут хранящиеся в корпусе фонды. 

После завершения перемещения экспонатов и оборудования мастера приступят к капитальному ремонту объекта. 

Точные сроки завершения реконструкции не сообщаются. Дата дальнейшего открытия неизвестна.  

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