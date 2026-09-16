«Трижды пытался»: наставник «Голоса» Ваня Дмитриенко не смог попасть в шоу

Певец и автор песен Ваня Дмитриенко занимает почетное место самого молодого наставника в вокальном проекте «Голос». Оказалось, что он трижды пытался попасть в шоу в качестве участника, но у него ничего не вышло, сообщает «СтарХит» .

Дмитриенко уверяет, что пришел на проект вовсе не из мести. Он назвал эту возможность огромный счастьем, ведь у артиста есть множество идей, которые он готов воплотить в жизнь.

«Посидеть в кресле наставника мне куда интереснее, чем участвовать, потому что у меня есть фантазия, идеи, как и что можно сделать, какие номера поставить», — поделился певец.

Недавно творчество Дмитриенко раскритиковал народный артист России Илья Резник, назвав его ужасным. По его мнению, певец говорит с молодежью на примитивном языке.

За молодого артиста заступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что своим «примитивным» творчеством Дмитриенко стирает границы между ним и его поклонниками.

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