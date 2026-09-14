Иосиф Пригожин поддержал Ваню Дмитриенко после критики Ильи Резника

Народный артист России Илья Резник ранее раскритиковал творчество Вани Дмитриенко и его манеру общения с поклонниками. Пригожин считает, что певец говорит на языке своей аудитории.

«Уважаемый и глубоко мною любимый Илья Рахмилевич, не всем дано владеть так прекрасно речью, как вы. Мы стали свидетелями извечного конфликта поколений, поэтому нужно относиться спокойно ко всему этому явлению. Дмитриенко еще молодой пацан, его поклонники — это дети. Если он будет говорить на языке высоких материй, то тем самым оттолкнет от себя своих фанатов. Напротив, говоря на доступном языке, Ваня стирает границы между собой и своими людьми. И это очень верный шаг с точки зрения бизнеса. Чем ближе ты к людям, тем больше народная любовь!» — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что артист со временем изменится и расширит свой лексикон.

«Снабдить свой лексикон заумными словами всегда можно успеть. И потом, артист взрослеет, умнеет, меняется. Через 10 лет он не будет таким, каков сейчас, и это нужно понимать. Ругать молодого певца за желание быть своим парнем — грех. Стать недоступным, сложным и мерзким — еще успеет», — добавил продюсер.

Сам Дмитриенко пока не комментировал критику Резника.

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