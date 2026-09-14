Лина Джебисашвили отреклась от участия в «Битве экстрасенсов» после исповеди

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили рассказала об исповеди и заявила, что решила отказаться от всего, что делала на телевидении, сообщает «Царьград» .

41-летняя Лина Джебисашвили дошла до финала 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» и заняла второе место. Теперь она публично отреклась от участия в проекте.

Джебисашвили рассказала, что испытывала «острые, очень болезненные ощущения в сердце» и много плакала. По ее словам, исповедь в храме принесла облегчение после двух недель душевных страданий.

«Я покаялась в том, что я принимала участие в „Битве экстрасенсов“. О разговорах, о ритуалах, про порчи и проклятия и так далее. Мне все это мракобесие очень тяготило душу», — написала Джебисашвили.

После исповеди ей стало значительно легче, сообщила финалистка. Она решила окончательно «перечеркнуть» все, что делала на телевидении.

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