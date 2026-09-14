Экономист спрогнозировал курс евро до 105 рублей в сентябре

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов допустил, что евро до конца сентября будет стоить 90–105 рублей, сообщает «Абзац» .

Эксперт допустил, что при отсутствии серьезных изменений в мировой обстановке этот диапазон может сохраниться до конца года.

«Потенциал того, что спекулятивно он может возрасти снова до 100 рублей, существует. Но, скорее всего, как мы видим, если для доллара диапазон 82–95 наиболее реалистичный и до конца месяца точно, то евро мы видим — это 90–105. Все равно пока мы технически не ушли из этого диапазона, поэтому это вполне может быть каким-то спекулятивным эффектом, связанным с поставками нефти, в частности удорожанием газа. Если ничего сверхординарного не произойдет, то этот диапазон вполне до конца года может сохраниться», — спрогнозировал Ордов.

Экономист объяснил падение евро до 96 рублей нагрузкой на экономику Европейского союза из-за поддержки Украины. Он также указал на более высокие темпы роста и меньшую инфляцию в США, снижение торговли с Россией, долговые проблемы Европы и риск финансового кризиса.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта следующего года.

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