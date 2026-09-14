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Адвокат Багатурия: Noize MC* может получить до семи лет колонии

Культура

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что Noize MC* по делу об оправдании терроризма может грозить до семи лет лишения свободы, пишет «Абзац».

В отношении музыканта Ивана Алексеева*, выступающего как Noize MC*, возбудили дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России — о публичном оправдании терроризма. По данным московской прокуратуры, на концерте за рубежом он публично оправдывал террористическую идеологию и положительно отозвался о террористической организации.

«За публичный призыв к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенное через интернет, назначается лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Если гражданин, которому такая ответственность грозит, не находится в России, алгоритм следующий: ему предъявляют заочное обвинение, после этого объявляют в федеральный и международный розыск, затем избирают заочную меру пресечения в виде заключения под стражу и начинают разыскивать», — пояснил адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, дальнейшее развитие дела зависит от страны, где находится музыкант. В дружественном государстве его могут экстрадировать в Россию, а в недружественном выдачу могут не одобрить по политическим мотивам. С 2022 года Noize MC* живет в Литве.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.