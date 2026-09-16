МЧС проверило безопасность 3 925 избирательных участков Подмосковья

Спасатели проверили 2 532 объекта, где размещены 3 925 избирательных участков Подмосковья, перед выборами депутатов Госдумы IX созыва и региональных органов власти. Готовность экстренных служб обсудили 16 сентября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Подготовку к предстоящим выборам обсудили 16 сентября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области. Участники рассмотрели готовность экстренных служб к обеспечению пожарной безопасности на выборах депутатов Госдумы IX созыва, а также региональных и муниципальных органов власти.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев сообщил, что сотрудники МЧС контролируют 2 532 объекта, на которых работают 3 925 избирательных участков. В 56 городских и муниципальных округах региона правом голоса обладают более 6,1 млн человек.

Спасатели провели в регионе свыше 3 тыс. профилактических мероприятий, более 1,4 тыс. тренировок по эвакуации и почти 1,8 тыс. инструктажей с ответственными лицами. 16 сентября в Подмосковье проходит Единый областной день тренировок, во время которого персонал избирательных комиссий отрабатывает действия при нештатных ситуациях. Все площадки прошли проверки с участием территориальных избирательных комиссий и готовы к приему граждан.

На время выборов экстренные службы переведут в режим повышенной готовности. В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб, в боевой расчет введут резервную технику, а личный состав будет работать по усиленному графику. Руководитель ведомства Алексей Павлов подчеркнул, что силы и средства для обеспечения безопасности избирателей подготовлены в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.