Подмосковье завершило летний отдых детей без пожаров в лагерях

Детская оздоровительная кампания 2026 года в Подмосковье завершилась без пожаров в лагерях, итоги обеспечения безопасности 16 сентября обсудили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Детская оздоровительная кампания 2026 года в Московской области завершилась без пожаров в лагерях. Итоги обеспечения безопасности 16 сентября обсудили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с участием представителей областного правительства, регионального управления МЧС и глав муниципалитетов.

Под контролем ведомства находилось более 1,1 тыс. объектов, включая загородные лагеря и школьные площадки дневного пребывания. Для 40 учреждений рядом с лесными массивами ввели повышенный контроль и организовали внеплановые проверки.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев сообщил, что совместные проверки с прокуратурой не допустили к работе два объекта: лагерь «Салют» в Домодедове и палаточный лагерь «Спецназ Дети» в Волоколамском округе. Причинами стали неисправности систем противопожарной защиты, отсутствие водоснабжения и несоответствие зданий требованиям огнестойкости.

В каждой смене для детей проводили Дни пожарной безопасности. За лето сотрудники организовали более 1,5 тыс. инструктажей для персонала и свыше 2 тыс. профилактических мероприятий для отдыхающих, а на всех объектах отработали эвакуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.