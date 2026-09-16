Нейрохирурги в Истре предотвратили парализацию 65-летнего мужчины

В Истринскую клиническую больницу обратился 65-летний мужчина с нарастающей слабостью в руках. Обследование выявило спинальный стеноз: на МРТ шейного отдела позвоночника врачи обнаружили критическое сужение спинномозгового канала. Площадь канала в зоне поражения составляла менее 1 кв. см, ниже сдавления сформировался очаг миелопатии — повреждения спинного мозга.

Нейрохирурги выполнили плановую малоинвазивную одностворчатую ламинопластику по методике Хирабаяси. Во время операции хирурги расширили костное кольцо канала и зафиксировали его створку в новом положении металлоимплантом. После вмешательства площадь канала увеличилась почти втрое — примерно до 3 кв. см, давление на спинной мозг удалось полностью снять.

«Операция уникальна тем, что она не создает в данном сегменте позвоночника спондилодез и не блокирует соседние сегменты. При этом травматизация окружающих тканей минимальна, подвижность в шейном отделе сохраняется, а пациенту не требуется длительное восстановление», — пояснил врач-нейрохирург Николай Карпов.

Пациента активизировали вечером в день операции: он самостоятельно вставал, ходил и обслуживал себя. Мужчина провел в стационаре четыре койко-дня и не нуждался в дальнейшей специфической реабилитации. Операцию и установку металлоимплантов выполнили бесплатно по полису ОМС в рамках квоты высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.