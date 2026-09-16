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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1 градуса ночью

Заморозки нагрянут в Подмосковье ночью и утром 17 октября, сообщает пресс-служба РСЧС региона.

По данным синоптиков, столбики термометров покажут от минус 1 до нуля градусов. Заморозки ожидаются в отдельных районах Подмосковья.

Жителей призвали проявлять бдительность. В случае можно обращаться по номеру 112.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайший месяц жителей Московского региона ждет комфортная и сухая погода. Снега в это время не предвидится.

Также отмечалось, что в четверг днем в Москве и области потеплеет до летних показателей.

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