Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1 градуса ночью
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Заморозки нагрянут в Подмосковье ночью и утром 17 октября, сообщает пресс-служба РСЧС региона.
По данным синоптиков, столбики термометров покажут от минус 1 до нуля градусов. Заморозки ожидаются в отдельных районах Подмосковья.
Жителей призвали проявлять бдительность. В случае можно обращаться по номеру 112.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайший месяц жителей Московского региона ждет комфортная и сухая погода. Снега в это время не предвидится.
Также отмечалось, что в четверг днем в Москве и области потеплеет до летних показателей.
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