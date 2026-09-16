В Рузе снесли аварийный жилой дом на Садовой улице

Фото - © Площадка после сноса аварийного дома на ул. Садовой в Рузе/Мособлархитектура

Аварийный деревянный дом 1959 года постройки демонтировали на Садовой улице в Рузе после расселения жильцов трех квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Рузе на Садовой улице снесли аварийный многоквартирный дом № 5. Одноэтажное деревянное здание 1959 года постройки площадью около 125 кв. м из-за значительного износа признали непригодным для проживания.

Жильцов трех квартир расселили по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем дом включили в перечень объектов для ликвидации.

Здание демонтировали, участок очистили от строительного мусора. Дальнейшее использование территории определит администрация.

В Рузском муниципальном округе выявили 237 объектов незавершенного строительства. Из них 160 снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 67% от общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.