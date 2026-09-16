Музыкальная школа имени Алябьева открылась после ремонта в Коломне

Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева возобновила работу в Коломне 15 сентября после капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральная детская музыкальная школа имени А. А. Алябьева открылась в Коломне 15 сентября после капитального ремонта. В учреждении более 600 детей обучаются игре на фортепиано, гитаре, баяне, аккордеоне, домре, скрипке, виолончели, трубе и саксофоне, а также хоровому пению.

В здании утеплили и отремонтировали фасад, заменили окна, инженерные и коммунальные системы. Также обновили охранную и пожарную сигнализации, установили систему «Безопасный регион» и приточно-вытяжную вентиляцию.

В школе провели перепланировку и внутреннюю отделку, в том числе звукоизоляцию учебных классов, а прилегающую территорию благоустроили. В учреждении работают 60 сотрудников, включая 44 преподавателей. Капремонт выполнили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.