Тишковец: в ближайший месяц снега в Москве не будет

Жителей Московского региона ждет комфортная и сухая погода. Снега в столице не предвидится как минимум ближайший месяц, а до конца текущей недели сохранится бархатное бабье лето, об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, видео он опубликовал в своем Telegram-канале .

По словам метеоролога, осенний период на Русской равнине в среднем окажется теплее привычной климатической нормы на один-три градуса. Первый снег в столичном регионе стоит ждать не раньше второй половины октября.

Сейчас в Москве и области установился период мягкого и относительно сухого сентября. В среду и четверг благодаря влиянию антициклона воздух в столице прогреется до 19-22 градусов, что на 6 градусов превышает норму. В пятницу возможен кратковременный дождь из-за прохождения холодного фронта, однако к выходным снова распогодится до 17-20 градусов.

Пока в центре европейской части России удерживается тепло, на востоке страны уже наступила настоящая зима. На Колыме сформировались сугробы высотой до 27 сантиметров, а в Якутске выпал первый снежный покров в три сантиметра.

В это же время на юго-западе Ростовской области прошел сильный град, образовавший временные ледяные наносы. На северо-западе страны ясное небо спровоцировало заморозки на почве и позволило наблюдать северное сияние.

Основная же часть территории Русской равнины останется под влиянием циклонов, которые принесут сильные дожди в Черноземье и Новороссию. Сухая погода сохранится преимущественно на Южном Урале, в Заволжье и в Московском регионе.

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