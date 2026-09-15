Пенсия без отдыха: почему половина самозанятых не собирается прекращать работу

Более половины российских самозанятых (52%) не планируют прекращать работу после достижения пенсионного возраста. По данным исследования НПФ «Будущее» и сервиса YouDo, об этом сообщили 52% опрошенных. При этом 89% хотели бы получать на пенсии не менее 50 тыс. рублей в месяц, но 85% сейчас не делают добровольных взносов на страховую пенсию. Почему между желаемым доходом в старости и подготовкой к ней возникает такой разрыв и что самозанятым стоит сделать заранее, РИАМО рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

Работать после пенсии — не всегда вынужденная мера

Само по себе желание продолжать работать после достижения пенсионного возраста не означает, что человеку не хватает денег. Многие могут сохранять профессиональную активность в 60 или 70 лет просто потому, что им нравится собственное дело.

Проблема возникает в другом случае: если человек хочет перестать работать, но не может себе этого позволить, обратил внимание эксперт.

Для самозанятых вопрос особенно актуален. В отличие от наемных сотрудников, за которых работодатель уплачивает страховые взносы, плательщики налога на профессиональный доход не обязаны делать фиксированные взносы на пенсионное страхование. При этом у них есть возможность перечислять такие взносы добровольно.

Поэтому, по мнению Волковой, самозанятому стоит заранее понять, на какой доход он сможет рассчитывать в будущем и какие источники средств, помимо государственной пенсии, сможет создать самостоятельно.

Не стоит превращать самозанятость в потолок дохода

Есть еще одна финансовая проблема, с которой могут столкнуться самозанятые, — ограничение роста собственного дела.

Применять налог на профессиональный доход можно, пока годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Когда человек приближается к этой сумме, у него может возникнуть соблазн отказаться от части заказов или намеренно не наращивать оборот, чтобы сохранить привычный налоговый статус.

Однако, как считает эксперт, в таком случае удобный режим налогообложения начинает работать против самого предпринимателя.

«Если бизнес растет и перестает укладываться в ограничения НПД, имеет смысл рассчитать другие варианты работы, а не искусственно сдерживать доход. Главная задача — не любой ценой сохранить статус самозанятого, а увеличивать заработок и постепенно формировать собственный капитал», — уверена эксперт.

Сначала нужно решить, сколько денег понадобится

Пенсионную стратегию лучше начинать не с выбора конкретных инвестиций, а с определения цели, сказала Волкова.

Самозанятому стоит ответить на три вопроса: в каком возрасте он хочет получить возможность работать меньше, какой доход ему потребуется в этот период и сколько времени остается на создание капитала.

Разница между пятью и 20–30 годами до желаемой даты существенно меняет возможную стратегию.

После этого стоит провести финансовый аудит: сопоставить доходы и расходы, учесть обязательные платежи и долги и определить сумму, которую реально можно регулярно направлять на долгосрочные цели.

Одновременно полезно подумать, за счет чего можно увеличить текущий доход. Это позволит понять, с какой финансовой точки человек начинает и какой объем средств способен направлять на будущее.

Если денег для инвестиций пока нет

Отсутствие крупной суммы для вложений не означает, что подготовку к пенсии нужно откладывать.

Первым этапом может стать обычное регулярное накопление. Самозанятый может определить комфортную сумму, которую способен откладывать каждый месяц, а затем постепенно увеличивать ее вместе с ростом дохода.

В этом случае большое значение имеет срок. Десять, 20 или 30 лет дают существенно больше времени для формирования капитала, чем несколько лет до выхода на пенсию.

Когда накопления уже сформированы, можно рассматривать инструменты, которые потенциально способны приносить дополнительный доход в будущем. Среди вариантов эксперт называет, например, недвижимость для сдачи в аренду и коллективные инвестиционные инструменты, в том числе паевые фонды недвижимости.

«Главное здесь — не ждать момента, когда вопрос пенсии станет срочным. Чем раньше самозанятый определит желаемый уровень дохода на будущее и начнет регулярно формировать собственный капитал, тем больше у него будет вариантов через 10, 20 или 30 лет. И тогда продолжать работать после достижения пенсионного возраста можно будет потому, что хочется заниматься любимым делом, а не потому, что других источников дохода просто нет, — резюмировала Волкова.

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