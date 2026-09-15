Медведи идут к людям: почему хищники все чаще покидают лес и насколько это опасно

В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.

Почему медведи стали чаще выходить к людям в 2026 году

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

По подсчетам СМИ, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам в 41 регионе России. Самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. В конце августа на Алтае медведь утащил туристку и убил ее, в Красноярском крае от лап медведя погибли три человека, в середине сентября в Иркутской области погиб пенсионер, в Бурятии хищник напал на мужчину, на Кузбассе медведица с медвежонком напала на рыбака. В той же Бурятии только за последние сутки ликвидировали девять медведей, которые угрожали людям. И это только часть примеров. Медведи выходят к границам населенных пунктов, к школам, воинским частям, пробираются в частные дома и места отдыха туристов.

Из-за такого активного поведения медведей в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа был введен режим повышенной готовности. В заповедниках и национальных парках введен комендантский час с 20:00 до 9:00, туристов и местных жителей призывают не посещать леса в темное время суток и не ходить в отдаленные части. Агрессивных медведей отстреливают, только 9 сентября было ликвидировано 40 хищников.

Чаще всего медведи выходят к людям в Алтайском, Пермском и Красноярском краях, на Кузбассе, в Томской, Новосибирской, Амурской, Иркутской областях, в Хакасии, на Камчатке, в Тыве, Бурятии и Якутии.

Почему медведи выходят к людям: 4 основные причины

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

1. Отсутствие привычной еды

Руководитель направления «КошкодавкамНет» Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров напоминает, что любой дикий зверь непредсказуем. Среди причин частого появления медведей среди людей эксперт называет нарушение привычного баланса.

«Люди активнее осваивают лесные территории, а животные начинают появляться рядом с местами, где живет и отдыхает человек. Основания для последнего могут быть разные. Например, нехватка пропитания в конкретный сезон, сокращение доступных для животных территорий или болезнь — например, бешенство», — говорит эксперт.

А этот год для животных стал голодным. По словам старшего научного сотрудника Алтайского биосферного заповедника Юрия Калинкина, всеядные медведи осенью питаются кедровым орехом, который помогает накопить жир перед спячкой. А в этом году привычная система нарушилась, потому что выдался крайне плохой урожай ореха. В основном пропитание медведи на Алтае могут найти в низкогорье, где расположены основные населенные пункты, туристические базы и дороги.

«В результате люди и хищники оказались сосредоточены на одной территории. При этом проблема заключается не только в недостатке пищи, но и в том, что рядом с жильем ее получить гораздо легче», — сказал Калинкин.

2. Доступность еды рядом с жильем человека

Григорий Балагуров рассказывает, что часто причиной встреч людей с медведем становится доступность человеческой еды. Оставленные после пикника объедки еды или открытые мусорные контейнеры могут привлекать медведей и других диких животных. Если животное видит, что в определенном месте всегда можно получить какую-то пищу без особых усилий, оно начнет чаще туда возвращаться. А если в этом месте обитают или часто проводят время люди, зверь постепенно перестает их бояться и воспринимать как угрозу.

Сам факт появления медведя у источника пищи еще не означает, что он стал людоедом, но чем чаще хищник приходит к людям, тем ниже его настороженность и выше риск нападения на домашний скот или человека. Особенно опасен зверь, когда человек оказывается на его территории — в лесу, где нет или очень мало привычного пропитания.

3. Лесные пожары

Еще одной причиной появления хищников в населенных пунктах могут быть лесные пожары. Так, глава облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин сообщил, что высокую активность хищников вызвали неурожай дикоросов в лесах и пожары. Только в Томском регионе в текущем сезоне было принято более 70 решений об отстреле медведей.

4. Рост популяции медведей

Охотники выдвигают версию о том, что из-за снижения сроков охоты не удается контролировать популяцию хищников. За установленные 30 дней охотники не успевают выследить и прикормить зверя. Например, в 2025 году в Красноярском крае из пяти тысяч разрешений охотники взяли только половину и добыли чуть больше восьмисот особей, что крайне мало.

«Мы туда (в Минприроды РФ, ред.) уже направляли и предложения по изменению сроков конкретно либо для сибирского региона, либо для Красноярского края, в частности. Для медведя, мы сразу говорили, что ограничение сроков действия разрешений несет определенные риски для регулирования численности», — сказал начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев.

Как безопасно отдыхать в регионах, где водятся медведи

Фото - © Олег Пчелов / Фотобанк Лори

По словам Балагурова, меры безопасности стоит предпринимать еще до встречи с медведем. Перед походом стоит внимательно изучить маршрут: насколько далеко придется уходить от цивилизации, будет ли там ловить мобильная связь, часто ли в этом месте ходят люди, есть ли какие-нибудь стоянки, где можно попросить помощь, а также проверить, были ли за последнее время зафиксированы случаи нападения медведей на людей.

В целом стоит отказаться от отдыха в палатках и ночевок в лесу. Если поход нельзя перенести, место стоянки необходимо выбирать с учетом предупреждений местных властей, заповедника и спасательных служб.

Нельзя кормить диких животных, пытаться приблизиться к медвежатам или делать фотографии на близком расстоянии — особенно со вспышкой. Особую осторожность нужно проявлять, если рядом находятся медвежата или туша какого-нибудь животного — медведь может напасть, защищая потомство или добычу.

«Отдельно важно отметить, что если вы отдыхаете на природе, то обязательно забирайте с собой все пищевые и иные отходы. Иначе есть риск, что облюбованную вами поляну или берег реки скоро займут крупные дикие животные», — говорит эксперт.

Но главной задачей всегда остается одна — не подпустить хищника к лагерю. Можно использовать шумовые эффекты, сирены или фальшфейеры, а вот огнестрельное оружие можно брать, только если есть опыт владения им и соответствующие разрешения.

Если медведь уже рядом, то не нужно от него сразу убегать и поворачиваться к нему спиной. Если у вас есть какая-нибудь пища, можно бросить ее медведю, чтобы он отвлекся на нее, а вы успели скрыться.

«Чтобы не допускать инцидентов с нападением медведей на людей и в целом минимизировать контакты между ними, важно препятствовать возникновению привыкания диких животных к человеку. Медведь, который начинает регулярно искать пищу возле мест обитания людей, становится опасен и для них, и для самого себя — в том числе потому, что его легче будет застрелить», — заключает эксперт.