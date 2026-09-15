Врачи Подмосковья рассказали о лечении атопического дерматита у детей

Специалисты НИКИ детства к Всемирному дню атопического дерматита 14 сентября рассказали о диагностике, уходе за кожей и лечении заболевания у детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи, которым страдают более 200 млн человек. Это одна из наиболее частых причин обращения к детскому дерматологу и аллергологу. Заболевание связано с генетическим дефектом кожного барьера: коже не хватает белков, удерживающих влагу, поэтому она пересыхает и становится уязвимой для внешних раздражителей.

Дерматит не всегда вызван пищевой аллергией. Поврежденная сухая кожа может первично контактировать с пылью, бытовой химией или шерстью, что вызывает избыточную реакцию иммунитета. Заболевание у детей диагностируют на основании клинического осмотра педиатра или дерматолога и истории болезни.

У младенцев и детей до двух лет высыпания обычно появляются на щеках, лбу, волосистой части головы и внешних поверхностях рук и ног. У детей старше двух-трех лет поражения чаще возникают в локтевых сгибах, подколенных ямках, на запястьях, за ушами и на задней поверхности шеи. Кожа становится сухой и уплотненной, а сильный зуд приводит к расчесам.

«Атопический дерматит — это особенность кожи, требующая постоянного внимания. Лечить болезнь нужно не только во время вспышек, а ежедневно укреплять кожный барьер», — рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром № 3 НИКИ детства, врач-дерматовенеролог высшей категории Лариса Каменева.

Врачи рекомендуют ежедневно купать ребенка в теплой воде не более 10 минут, использовать мягкие средства без отдушек и наносить эмолент в течение трех минут после ванны. В период ремиссии средство применяют не менее двух раз в день, при обострении — до четырех-пяти раз. Также следует поддерживать в детской влажность 50–60%, температуру не выше 20 °C, выбирать свободную хлопковую одежду и отказаться от средств для стирки с отдушками.

Образовательное видео «Практические аспекты ведения детей с атопическим дерматитом» доступно на портале «Здоровье. Детство»: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/library/prakticheskie_aspekti_vedeniya_detei_s_atopicheskim_dermatit

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.