Открыт прием заявок на четвертый сезон премии «Любимый малый бизнес»

Сбер объявил о старте четвертого сезона премии «Любимый малый бизнес». Подать заявку предприниматели со всей России смогут с 15 сентября по 15 ноября 2026 года. В премии предусмотрено десять отраслевых категорий: индустрия красоты и спорта, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес и туризм, производство, а также производство продуктов питания, креативная индустрия и мода, сервис и ремонт, сельское хозяйство и животноводство, медицина и фармацевтика, индустрия транспорта.

«Для нас этот конкурс — больше, чем корпоративная инициатива. Это площадка, которая позволяет выявлять, поддерживать и представлять всей стране ярких предпринимателей. Тех, кто берет на себя ответственность, развивает бизнес в непростых условиях, создает качественные продукты и сервисы и вносит заметный вклад в развитие своих городов и регионов. Интерес к премии растет каждый год: в 2023 году мы получили 17 тысяч заявок, а в этом — рассчитываем преодолеть отметку в 60 тысяч. За каждой такой заявкой стоит чье-то дело, рабочие места и конкретный вклад в развитие своего города или региона», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала будут определены 1100 региональных победителей — по 100 от каждого территориального банка Сбера. Их выберут на основе нескольких источников: аналитики банка, оценок и отзывов в интернете, результатов исследования среди потребителей и эссе самих предпринимателей.

Проанализировать эссе участников поможет ГигаЧат. Нейросеть оценит историю создания и развития бизнеса, отношение предпринимателя к своему делу и клиентам, качество сервиса, понятность текста и его соответствие тематике премии. По каждому критерию ГигаЧат сформирует оценку и подготовит краткий комментарий.

Региональных победителей наградят на 11 гала-ужинах в разных городах России. Каждый получит специальную статуэтку «Победитель регионального этапа» и диплом. Затем экспертное жюри, в которое войдут предприниматели — лидеры своих индустрий, определит 110 победителей федерального этапа. Каждый из них получит 1 млн рублей на развитие бизнеса. Из числа победителей федерального этапа десять получат Гран-при — сертификаты на отдых на премиальном курорте «Манжерок».

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки («Купер», «Самокат»), покупок (Мегамаркет), поездок (Ситидрайв), мобильной связи (СберМобайл) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).