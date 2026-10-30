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Подросток упал в шахту лифта с десятого этажа в Екатеринбурге и вызвал скорую

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Екатеринбурге 16-летний парень забрался в недостроенный многоэтажный дом и провалился в шахту лифта, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Бажова. Парень во время прогулки решил пробраться в недостроенный жилой комплекс и добраться до верхних этажей.

На десятом этаже он случайно провалился в шахту лифта и упал на первый этаж.

Несмотря на падение с такой высоты, парень остался в сознании. Он нашел в себе силы, чтобы вызвать скорую помощь.

Ребенка доставили в реанимацию. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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