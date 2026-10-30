Москвичке вскрыли веко наживую из-за гнойного воспаления

Москвиче пришлось терпеть адскую боль, пока ей наживую вскрывали веко из-за гнойного воспаления. По словам девушки, обезболивающая мазь не помогла, сообщает SHOT .

36-летняя Дарья сначала сама пыталась вылечить воспалившееся веко, но никакие мази и капли не помогали. Она обратилась к офтальмологу в частную клинику, там ей поставил диагноз — халязион. Врач назначил пациентке лечение, которое должно было помочь за пару дней.

Однако с каждым днем девушке становилось все хуже. Отек усилился, поднялась температура. Глаз горел и пульсировал, на веке появилась гнойная шишка.

На повторном приеме офтальмолог выявил флегмону — гнойное воспаление тканей, которое может быстро распространяться. В тяжелых случаях болезнь может привести к потере зрения, менингиту, сепсису и даже абсцессу мозга.

Медики решили срочно вскрывать веко и удалять гной. Перед процедурой они на несколько минут нанесли обезболивающую мазь, но, как отметила Дарья, это не помогло. Девушка продолжила ощущать боль. Ей пришлось терпеть ее на протяжении всей манипуляции с веком. Сейчас пациентка восстанавливается.

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