В деревне Юрлово городского округа Химки отремонтировали дорогу

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В деревне Юрлово городского округа Химки провели ямочный ремонт дорожного покрытия — работы выполнили в ответ на обращения жителей. Для ремонта потребовалось 21 тонна асфальта, а общая площадь обновлённого покрытия составила 200 квадратных метров. На объекте задействовали экскаватор‑погрузчик и самосвал, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Ремонтные работы продолжаются и в других микрорайонах округа. Приоритетными остаются участки, состояние которых требует срочного вмешательства.

Работы по благоустройству территории и развитию инфраструктуры проводятся в рамках программы «Инфраструктура для жизни». Программа направлена на развитие дорожной сети, жилья и городской среды, чтобы сделать жизнь в Подмосковье комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам в малых населенных пунктах, в том числе грунтовым.

«Вы знаете, что полторы тысячи дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев.