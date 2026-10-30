В Химках дружинники провели рейд на станции с трансляцией в Минтранс

Народная дружина Химок 30 октября провела акции по безопасности на железной дороге и профилактике вредных привычек. В 2026 году работу добровольцев впервые транслировали по видеосвязи в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на станции Химки совместно с отделом транспорта и связи администрации округа. Она стала частью общеобластного телемоста: дружинники беседовали с пассажирами и раздавали памятки, а эксперты областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры контролировали ход акции в прямом эфире.

Параллельно у входа в парк имени Л. Н. Толстого добровольцы провели информационный рейд по популяризации здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди молодежи.

«Работа народной дружины на ж/д путях и в парковых зонах — это эффективный барьер на пути правонарушений и несчастных случаев», — подчеркнул врио заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев. Он также отметил вклад добровольцев в обеспечение спокойствия в городе.

Химкинская народная дружина считается одной из лучших в Подмосковье. Уровень ее подготовки и эффективность взаимодействия с силовыми структурами ранее отметил начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.

В дружине состоят 13 человек. Вместе с сотрудниками УМВД они патрулируют общественные пространства, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и проводят разъяснительные беседы с жителями.

Набор в дружину открыт для граждан старше 18 лет. Запрос на получение подробной информации можно направить на artur_mka@mail.ru.

Акции по повышению безопасности вблизи железнодорожных путей в Химках проходят регулярно при поддержке отдела транспорта и связи, депутатов и волонтеров.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.