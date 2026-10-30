Жители Подмосковья с начала осени приобрели свыше 4 тысяч тонн капусты

С наступлением сезона сбора урожая спрос на традиционные овощи в Московской области традиционно достигает пика. В сентябре жители региона приобрели более 4 тысяч тонн капусты, в том числе свыше 3 тысяч тонн белокочанной, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поздняя осенняя капуста пользуется особой популярностью благодаря плотным, сочным кочанам, богатому составу с высоким содержанием сахаров, клетчатки и минеральных веществ, а также выдающейся способности храниться всю зиму.

Благодаря плотной структуре листья поздних сортов прекрасно держат форму при длительном приготовлении, не развариваясь, что делает их идеальными для щей, борщей, тушеных блюд, пирогов и голубцов.

Кроме того, осенний урожай традиционно считается лучшим вариантом для квашения: овощ дает необходимый для естественного молочнокислого брожения сок, естественную сладость и фирменный хруст. Помимо классической квашеной капусты, ее солят с морковью, яблоками, клюквой, тмином или укропом, маринуют, запекают и используют для приготовления сытных блюд.

При выборе качественной капусты специалисты Госветслужбы региона рекомендуют обратить внимание на несколько ключевых характеристик. В первую очередь следует оценить плотность и вес: хороший осенний кочан должен быть тяжелым для своего размера и очень плотным, практически не проминаясь при сильном нажатии, тогда как рыхлые вилки быстрее вянут и уступают по сочности.

Также важны внешний вид и окраска - качественный овощ отличается светлым, беловато-зеленым цветом и упругими наружными листьями, хотя легкое подсыхание верхних листов вполне допустимо. Особое внимание стоит уделить кочерыжке: срез должен быть чистым, светлым, сухим и плотным, без посторонних запахов, так как черное кольцо или влажные повреждения у основания сигнализируют о скрытой гнили.

Выбирать овощ стоит с учетом его дальнейшего назначения. Для долгого зимнего хранения подходят максимально поздние, тяжелые и плотные вилки без повреждений с выраженным восковым налетом. Для квашения идеальны зрелые, сочные экземпляры со сладковатым вкусом, а для тушения, щей и голубцов лучше выбирать вилки среднего размера с более эластичными листьями.

В Минсельхозпроде Московской области напомнили, что приобрести свежие сезонные овощи и фрукты можно на официальных рынках и ярмарках региона. Качество и безопасность всей представленной продукции находятся под строгим контролем специалистов Государственной ветеринарной службы. Подобрать ближайшую ярмарку жители могут на региональном портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.