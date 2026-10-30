В Пермском крае не нашли 39 пропавших

В Пермском крае остаются неразысканными 39 человек, пропавших с начала 2026 года. Такие данные предоставило региональное управление МВД России, сообщает V-kurse.ru .

За девять месяцев 2026 года полиция получила более 4,5 тысячи сообщений и заявлений о безвестном исчезновении людей. В большинстве случаев пропавших удавалось находить в течение 10 суток после обращения.

Полиция уделяет особое внимание поиску детей — по итогам девяти месяцев все пропавшие несовершеннолетние найдены. По данным ведомства, чаще всего исчезновения людей связаны со злоупотреблением алкоголем, семейными конфликтами и проблемами со здоровьем.

В сентябре волонтеры пермских поисковых отрядов с помощью беспилотного летательного аппарата также обнаружили пожилую женщину, которая провела одна в лесу семь дней. Ее вынесли на носилках в сознании и передали врачам. Позже женщину забрали родственники.

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