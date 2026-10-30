«Единая Россия» поддержала в Госдуме бюджет с социальными приоритетами

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в подготовке бюджета участвовали депутаты — ветераны спецоперации. Документ предусматривает индексацию пенсий, пособий и маткапитала, повышение минимального размера оплаты труда, поддержку семей с детьми, участников СВО и их близких.

На единое пособие детям за трехлетку предусмотрено 10 трлн рублей — около 8 млн получателей ежегодно. Маткапитал получат более 2 млн семей. В 2027 году он составит 778,5 тыс. рублей на первого ребенка и более миллиона на второго, если семья не получала выплату на первого.

Горячим питанием обеспечат 5,8 млн школьников. Долговременный уход в 2027 году охватит 185 тыс. человек, помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — почти 800 тыс.

За три года планируют отремонтировать более 2400 школ, 982 детсада, 269 общежитий, оснастить и отремонтировать 754 учреждения среднего профессионального образования, поставить 9 тыс. школьных автобусов. Предусмотрены переоснащение более 600 библиотек, модернизация 163 музеев и 427 сельских домов культуры, ежегодная поддержка 100 детских и кукольных театров.

Благоустроят более 15 тыс. общественных пространств и столько же дворов. На обновление транспорта и закупку 10 тыс. автобусов и трамваев направят 65 млрд рублей, на национальные цели и проекты — более 19 трлн рублей.

По поручению Дмитрия Медведева ко второму чтению партия подготовит поправки о развитии территорий, социальных льготах и поддержке села. Дмитрий Кобылкин сообщил о совместной работе фракции с правительством и комитетами Госдумы.

Мособлдума приняла к рассмотрению бюджет на 2027–2029 годы. По словам Игоря Брынцалова, доходы 2027 года составят 1 трлн 229 млрд рублей, расходы — 1 трлн 287 млрд. Более половины расходов направят на социальные программы. Предусмотрены поддержка семей и участников СВО, модернизация ЖКХ. Публичные слушания пройдут 11 ноября. Летом партия собрала свыше 920 тыс. наказов жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.