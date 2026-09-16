Лавров: если Европа нападет на РФ, то война будет короткой
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что будет, если Европа нападет на Россию, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что РФ не собирается нападать на Европу. Ранее российский лидер Владимир Путин несколько раз заявлял об этом.
Но если Европа начнет боевые действия против России, то ее ждут критические последствия, а сама война будет короткой.
«Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой», — сказал Лавров на Международном фестивале молодежи.
Путин ранее заявил, что Европа подталкивает свои страны к войне с Россией. При этом у РФ нет оснований для конфликта с ЕС.
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