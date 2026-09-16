Лавров: если Европа нападет на РФ, то война будет короткой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что будет, если Европа нападет на Россию, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что РФ не собирается нападать на Европу. Ранее российский лидер Владимир Путин несколько раз заявлял об этом.

Но если Европа начнет боевые действия против России, то ее ждут критические последствия, а сама война будет короткой.

«Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой», — сказал Лавров на Международном фестивале молодежи.

Путин ранее заявил, что Европа подталкивает свои страны к войне с Россией. При этом у РФ нет оснований для конфликта с ЕС.

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