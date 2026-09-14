Около 20 градусов: четверг в Москве станет самым теплым за всю неделю

В понедельник в Москве ожидаются +17…+19 градусов и солнечная погода без осадков. Во вторник ночью температура составит +10…+12 в городе и +8…+13 по области, днем — +17…+19 и +15…+20 соответственно. Местами возможен кратковременный дождь.

В среду антициклон вновь усилится, осадки прекратятся. Ночь станет самой холодной на неделе: +7…+9 в Москве и +5…+10 по области. Днем будет +16…+18 в городе и до +20 в области. В четверг температура днем в Москве достигнет около +20 градусов, ветер сменится на южный.

В пятницу атмосферные фронты атлантического циклона принесут облачность, снижение давления и локальные дожди. Ночью ожидается +8…+13, днем — +17…+20. В выходные местами также пройдет небольшой дождь, но температура сохранится выше нормы: до +21 градуса. До конца сентября резких перепадов и заморозков не прогнозируют.

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