В Подмосковье начали пробные топки перед отопительным сезоном

Пробные топки начали проводить в Подмосковье для проверки готовности котельных, центральных тепловых пунктов и теплосетей к отопительному сезону. Тестовый запуск тепла уже идет в 17 округах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье начался финальный этап подготовки к осенне-зимнему периоду — пробные топки. Они позволяют проверить работу системы теплоснабжения, выявить уязвимые места и снизить риск перебоев с подачей тепла в холодное время.

За лето специалисты проверили более 2,7 тыс. котельных, 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов и около 11 тыс. км теплосетей. На объектах обновили системы управления и контроля, а также провели гидравлические испытания.

«За лето мы провели большой комплекс подготовительных работ. Сейчас важно проактивно выявить все наиболее уязвимые места. Смотрим давление, температуру, как реагирует оборудование», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Датчики установлены на 95% котельных и 85% центральных тепловых пунктов региона, данные поступают в ЖКХ-Центр в режиме реального времени. Пробные топки во всех муниципалитетах проведут до начала отопительного сезона, который планируют начать при снижении среднесуточной температуры ниже +8 °C. На отдельных котельных также тестируют работу на резервном топливе. Сейчас запуск тепла проверяют в 17 округах, включая Можайск, Лосино-Петровский, Мытищи, Серебряные Пруды и Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.