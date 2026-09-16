В Дмитрове врачи спасли мать и ребенка при отслойке плаценты

Врачи Дмитровского роддома провели экстренное кесарево сечение 32-летней пациентке с преждевременной отслойкой плаценты и спасли ее и недоношенного сына, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Беременность 32-летней Анны, имя которой изменено, протекала без отклонений. На 32-й неделе у женщины внезапно началось кровотечение, ее экстренно доставили в Дмитровский роддом. К моменту поступления кровопотеря составляла около 700 мл.

Дежурная бригада акушеров-гинекологов заподозрила преждевременную отслойку плаценты и за несколько минут подтвердила диагноз. Через 11 минут после поступления пациентку доставили в операционную. Кесарево сечение длилось около часа, на свет появился мальчик весом 1520 г. Неонатологи сразу провели необходимые реанимационные мероприятия.

Общая кровопотеря женщины достигла почти 1,5 л. Врачи начали терапию массивной кровопотери еще во время операции, что позволило сохранить пациентке матку и репродуктивную функцию. После вмешательства ее состояние осложнилось, в течение четырех суток женщину совместно лечили акушеры-гинекологи, реаниматологи, кардиологи, неврологи, терапевты и специалисты УЗИ-диагностики.

«Мы справились, потому что действовали как единая команда — акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи, узкие специалисты. У каждого была своя задача, но цель одна — сохранить жизнь маме и ребенку», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Элен Вартанян.

Состояние Анны стабилизировалось, она пошла на поправку и после разрешения врачей впервые навестила сына.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.