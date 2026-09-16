Врачи центра Рошаля объяснили выбор КТ, МРТ, УЗИ и рентгена

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Подмосковье рассказали родителям, чем различаются КТ, МРТ, УЗИ и рентген и как для ребенка выбирают подходящий метод диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий отделением лучевой диагностики Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Степан Яременко пояснил, что метод исследования выбирают в зависимости от задачи, срочности и возраста ребенка. УЗИ основано на звуковых волнах, не дает лучевой нагрузки и применяется для исследования мягких тканей, внутренних органов, суставов и щитовидной железы. При этом оно не позволяет детально оценить кости, легкие и кишечник.

Рентген используют для диагностики состояния костей, легких и зубов. Компьютерная томография создает послойные изображения костей, легких, головного мозга, сосудов и внутренних органов, но связана с более высокой дозой излучения, поэтому ее назначают строго по показаниям. МРТ работает без лучевой нагрузки и помогает исследовать головной и спинной мозг, суставы и мягкие ткани, однако процедура длится от 20 до 60 минут и требует неподвижности. Детям до пяти-шести лет МРТ при необходимости проводят под безопасной седацией и контролем анестезиолога.

«Мы выбираем не лучшее, а наиболее подходящее исследование», — объяснил Степан Яременко.

В центре протоколы КТ и рентгена адаптированы для детей: дозу излучения снижают без потери информативности. Центр имени Л. М. Рошаля оказывает помощь по 28 профилям. Ежегодно здесь лечат около 15 тыс. юных пациентов в стационаре и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

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