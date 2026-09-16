Дубненская больница получила артроскопическую стойку за 25 млн руб

Травматологическое отделение Дубненской больницы получило новую артроскопическую стойку, которая позволит выполнять более сложные малоинвазивные операции на коленном и плечевом суставах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическом отделении Дубненской больницы врачи проводят сотни малоинвазивных операций с применением артроскопов. Новая артроскопическая стойка расширила возможности специалистов и увеличила число ежедневных вмешательств на коленном и плечевом суставах.

Оборудование с камерой высокого разрешения дает детализированное изображение структур сустава. Вместо больших разрезов врачи выполняют небольшие проколы для введения инструментов. Это повышает точность операций, сокращает их продолжительность и кровопотерю, а также ускоряет восстановление подвижности суставов.

«Высококвалифицированная команда травматологов Дубненской больницы давно зарекомендовала себя как одна из сильнейших в регионе. Новое оборудование экспертного класса открыло травматологам доступ к самым сложным реконструкциям суставов, которые ранее были доступны пациентам лишь в ведущих столичных центрах. Помощь получают не только жители Дубны, но и пациенты со всего Подмосковья. Участникам и ветеранам СВО она оказывается во внеочередном порядке», — сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Стоимость артроскопической стойки превышает 25 млн руб. Медучреждения оснащают оборудованием по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.