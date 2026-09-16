Столица в ритме бега: Московский Марафон увенчает серию стартов СберПрайм

25 сентября «СберПрайм Московский Марафон» объединит в столице спортсменов, любителей бега, корпоративные и студенческие команды. Крупнейшее российское соревнование по бегу станет кульминацией сезона из пяти стартов, титульный партнер которых в 2026 году — подписка СберПрайм. Финал большого бегового сезона станет для многих ярким началом: четверть зарегистрированных участников впервые выйдут на старт.

В программе — забеги на 42,2 и 10 км, корпоративная и студенческая эстафеты на марафонской дистанции. За призовые места поборется около 90 спортсменов элитного кластера, в том числе 20 атлетов из Кении, Эфиопии, Испании, Узбекистана и Беларуси. Общий призовой фонд с учетом бонусов за индивидуальные достижения — 11,57 млн рублей. Из них 7,27 млн рублей направят на призовые выплаты, еще 4,3 млн — на бонусные.

«″Московский Марафон″ — большое событие и для бегунов, и для болельщиков. На дистанции участникам помогает поддержка друзей, родных и даже незнакомых людей. Для кого-то подготовка к забегу становится поводом начать регулярно тренироваться, для других участие — это возможность встретиться с друзьями и попробовать себя на новой дистанции. В этом году СберПрайм поддерживал главные забеги страны, чтобы все больше людей открывали для себя спорт и делали его частью повседневной жизни. ″Московский Марафон″ станет одним из самых ярких событий сезона. В следующем году мы продолжим эту работу — будем помогать людям сделать первый шаг и вдохновлять на новые спортивные цели», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

На «СберПрайм Московском Марафоне» участники и болельщики смогут посмотреть и приобрести одежду из совместной коллекции СберПрайма и российского бренда VTR, посетить велнес-пространство с ГигаЧатом, создать персонализированный плакат в поддержку участников от нейросети Сбера и принять участие в интерактивной программе. Самокат откроет «Мастерскую победных футболок», где можно будет кастомизировать футболку с результатом забега, а также фотозону и игру с призами. СберСтрахование жизни представит «автобус здоровья», где посетители смогут проверить основные показатели здоровья. В финишном городке можно будет напечатать именные плакаты для поддержки близких, а преодолевшие марафон подписчики СберПрайм смогут бесплатно сделать индивидуальную гравировку на своих медалях.

В год 185-летия банка СберПрайм стал титульным партнером пяти самых заметных беговых событий страны: «Казанского марафона», «Зеленого Марафона», «Красочного забега», марафона «Белые ночи» и «Московского Марафона».

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