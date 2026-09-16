Москвичи не верят котлованам: лишь 20% готовы покупать на старте стройки

Только 20% покупателей столичного жилья готовы заходить в проекты на старте стройки — интерес сместился к домам высокой готовности. Самым востребованным этапом стали корпуса, возведенные более чем наполовину: такой вариант выбрали 32% респондентов. Еще 23% рассматривают исключительно сданные дома, сообщили РИАМО в компании «Мангазея».

Опрос, проведенный девелопером «Мангазея», показал, как изменились предпочтения покупателей столичного жилья. Лишь каждый пятый (20%) готов приобретать квартиру на этапе котлована. Самым востребованным этапом стали корпуса, возведенные более чем наполовину — такой вариант выбрали 32% респондентов. Каждый четвертый (25%) готов покупать на стадии отделки и благоустройства, а 23% рассматривают исключительно сданные дома.

Жилье на этапе котлована привлекает прежде всего заметной экономией. На покупку задолго до ввода дома в эксплуатацию согласны 37% участников исследования при условии скидки более 30%. Еще 35% устроила бы разница в цене в 20–30%. Выгода в 10–20% подходит лишь 15% респондентов, а 13% в принципе не рассматривают приобретение жилья до сдачи объекта.

Руководитель управления коммерческих сервисов компании «Мангазея» Юлия Архангельская пояснила, что покупка на старте дает свои плюсы, компенсирующие ожидание.

«Главные из них — широкий выбор планировок, этажей и видов из окон, а также минимальная входная цена. В столичном бизнес-сегменте квартиры на стадии котлована могут стоить на 20–30% дешевле, чем в сданном комплексе. Для тех, кто готов подождать, это возможность приобрести жилье более высокого класса с расчетом на рост стоимости актива», — сказала эксперт.

Как подчеркнула Архангельская, осторожность покупателей связана с конкретными опасениями. При высокой ключевой ставке, удорожании материалов и общей экономической неопределенности людей больше всего волнуют срыв сроков сдачи и возможное изменение проекта — когда итоговый облик здания или двора отличается от заявленного. При этом одного лишь соблюдения 214-ФЗ и наличия эскроу-счетов рынку уже недостаточно: клиентам нужны регулярные фотоотчеты, возможность следить за площадкой онлайн и открытый диалог с девелопером.

Взвешенный подход проявляется и при сравнении строящихся домов с готовым жильем на вторичном рынке: ровно половина опрошенных ищет баланс между ценой и качеством. Переплатить за лучший проект готовы 30% респондентов, а взять вариант попроще ради экономии согласен лишь каждый пятый. Для 43% участников опроса одинаково значимы цена, удачная планировка и скорый переезд. Широкий выбор квартир и скорый переезд важны для четверти респондентов (по 25% соответственно), тогда как на одну лишь низкую стоимость ориентируются всего 7%.

Помимо характеристик самого здания, существенную роль играют условия приобретения: среди финансовых инструментов для горожан важнее всего доступная ипотека с комфортной ставкой и небольшим первоначальным взносом (45%), а также рассрочка или отсрочка платежа (30%). Скидку ключевым фактором назвали лишь 15% горожан. Подождать открытия магазинов, кафе и фитнес-зон в течение года-двух после заселения могут 70% клиентов. Готовые сервисы с первого дня нужны лишь 17% опрошенных.

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