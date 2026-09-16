Священник сгорел в монастырском деревянном доме в Твери

Клирик Тверской епархии, священник Вячеслав Завальный трагически погиб в ночь на 15 сентября в пожаре в монастырском деревянном доме в Николо-Малице. У него остались супруга и дочь.

Вдова Вячеслава Завального Надежда Калашникова сообщила о гибели супруга в социальных сетях.

«Сегодня умер мой дорогой человек, друг, отец моей дочки, моя большая любовь — Слава. Прощай, дружок, мне будет тебя очень не хватать», — написала женщина, сопроводив пост фотографией с мужем, который держит на руках маленькую дочь.

Трагедию подтвердили и в Тверской епархии. В ближайшее время родственники примут решение о месте захоронения священника.

«Епархия скорбит о произошедшем и приносит соболезнование родным и близким погибшего», — сообщили в епархии.

Вячеслав Завальный родился 11 июля 1990 года. В Тверскую епархию его перевели в 2025 году. Здесь он исполнял послушания клирика кафедрального собора, руководителя курсов основ христианства и руководителя административного секретариата епархии.

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