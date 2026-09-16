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Черный дым над районом: здание загорелось в Бирюлеве Восточном

Происшествия

Огонь охватил здание в столичном Бирюлеве Восточном, сообщает MSK1.RU.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе ЖК «Загорье». Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

На одном из снимков запечатлен строящийся многоэтажный дом. За ним вьются клубы черного дыма. Он достиг и жилых домов.

На данный момент причины происшествия неизвестны. Информация о наличии пострадавших уточняется.

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