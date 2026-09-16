Опасный «пушок»: блогерша повисела на буйках в Турции и получила тяжелый ожог

Российский блогер Дарья Верещагина-Дарвер поделилась в социальных сетях историей о тяжелой аллергической реакции и ожогах, полученных во время купания на курорте в Турции. Она повисела на буях, на которых образовался «пушок» из так называемых гидроидов.

По словам девушки, за 25 лет жизни и многочисленных поездок на море она привыкла заплывать на дальние расстояния и отдыхать, повиснув на оградительных буях. Однако очередной заплыв закончился визитом к медикам.

Прикоснувшись к буйку, туристка почувствовала сильнейшее жжение и обнаружила на коже выраженный отек и следы поражения. Потребовался срочный укол антигистаминных препаратов, поскольку пострадавшая склонна к аллергии и столкнулась с рисками для здоровья.

Причиной ожога оказалась не медуза, а гидроиды. Это мелкие стрекательные организмы, которыми густо обрастают буи, пирсы, канаты и любые погруженные в воду конструкции.

Внешне гидроиды напоминают безобидный мох, водоросли или пушистый налет, но при малейшем контакте выстреливают токсинами. Врачи предупреждают, что взаимодействие с такими объектами может вызывать волдыри, сильный зуд, а в тяжелых случаях тошноту, слабость и затруднение дыхания. Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от привычки хвататься за буйки и прикасаться к любым наростам на морских объектах.

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