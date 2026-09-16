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Нашли родители: 14-летняя девочка покончила с собой в московской квартире

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

В квартире в Москве родители нашли погибшую 14-летнюю девочку. Предварительно, следствие рассматривает версию самоубийства, сообщает «Сайт MK.Ru».

Родители нашли подростка около 19:30.

Характер травм позволил предположить, что девочка покончила с собой.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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