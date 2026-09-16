Россияне ринулись за кредитками. Эксперты предупреждают: есть риск

В августе 2026 года российские банки выдали рекордные 1,54 млн кредитных карт — максимум с начала 2025 года. Рост связывают с сезоном отпусков и подготовкой к школе. Однако эксперты предупреждают: кредитка может быть удобным инструментом только при понимании ее стоимости и соблюдении правил безопасности. Главные риски для РИАМО назвали операционный директор Millpay Игорь Плотников и генеральный директор «Технобит» Александр Пересичан.

По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2026 года банки открыли 1,54 млн договоров по кредитным картам — на 11% больше, чем в июле, и на 9% выше, чем годом ранее. Общий лимит достиг 173,39 млрд рублей, при этом средний лимит на одну карту снизился до 113 тыс. рублей. Полная стоимость кредита по картам составила 50,5%.

Рост выдач совпал с периодом сезонных расходов, речь идет о школьных товарах и канцелярских принадлежностях.

Рост выдачи кредитных карт не стоит воспринимать как признак того, что россияне стали свободнее тратить заемные деньги, считает Плотников.

«Кредитная карта может быть удобным платежным инструментом, если человек понимает, как работает льготный период, заранее планирует погашение и не воспринимает лимит как собственные деньги. Главная ошибка — использовать кредитку для закрытия постоянного разрыва в бюджете. В этом случае она быстро превращается не в инструмент удобства, а в дорогой долг», — сказал эксперт.

По его словам, особенно осторожно стоит относиться к кредитным картам в периоды сезонных расходов — перед школой, отпуском или крупными покупками.

«Если расходы заранее понятны, лучше сразу определить сумму, которую реально вернуть в льготный период. Также стоит отключить лишний лимит, если он не нужен. Большой доступный лимит психологически создает ощущение запаса, но при высокой стоимости кредита ошибка может дорого обойтись», — добавил Плотников.

Возможность для мошенников

При оформлении кредитной карты важно сразу позаботиться о цифровой безопасности, считает Пересичан.

«Кредитная карта привлекательна для мошенников тем, что на ней может быть доступен лимит, превышающий собственные средства человека. Поэтому после оформления карты нужно сразу проверить лимиты на операции, включить уведомления, отключить ненужные онлайн-платежи и не хранить данные карты на сомнительных сайтах», — отметил эксперт.

Он также посоветовал не использовать кредитную карту для всех интернет-покупок подряд.

«Для онлайн-платежей безопаснее использовать отдельную карту с небольшим лимитом или виртуальную карту. Нельзя сообщать коды из СМС, переходить по ссылкам из сообщений „от банка“ и устанавливать приложения по просьбе звонящего. Если мошенник получает доступ к кредитной карте, последствия могут быть тяжелее, чем при краже небольшой суммы с дебетовой карты», — добавил эксперт.

Эксперты сходятся во мнении, что кредитная карта может быть полезным инструментом только при двух условиях: человек понимает стоимость заемных денег и соблюдает базовые правила цифровой безопасности.

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