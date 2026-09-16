Оборудование «КЕНГУРУ.ПРО» установили в лесопарке Истры

Оборудование подмосковской компании «КЕНГУРУ.ПРО» установили при модернизации лесопарка «Прибрежный» в Истре. Пространство площадью 108,6 га дополнили площадками для спорта и отдыха, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», производство которой работает в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск, приняла участие в модернизации лесопарка «Прибрежный» в Истре. Площадь объекта, расположенного рядом с деревней Лечищево, составляет 108,6 га. Это крупнейший лесопарк округа.

При обновлении территории сохранили естественный рельеф и лесной характер пространства. В лесопарке обустроили около 5 км велолыжной трассы, пешеходные дорожки и мостики, детские и спортивные площадки.

Для спортивных зон выбрали оборудование «КЕНГУРУ.ПРО»: боксерскую стойку с двумя мешками, баскетбольную и волейбольные стойки, двойные брусья, тройной каскад турников и индивидуальный канат со столбом. Также установили воркаут-комплекс с турниками, брусьями, наклонной скамьей, классическим рукоходом и рукоходом-змейкой, а также шведской стенкой.

Лесопарк входит в «зеленое ожерелье» Истры. Новая инфраструктура предназначена для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.