Каратисты Подмосковья выиграли чемпионат России в Южно-Сахалинске

Сборная Московской области завоевала 13 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата России по каратэ, который прошел 11–13 сентября в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Каратисты Московской области завоевали четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Сборная региона стала первой в общекомандном зачете.

Золото в ката выиграли Елена Новичихина и Павел Анучин из Клина. Женская команда из Клина в составе Марии Зотовой, Полины Котляровой, Александры Ленник и Дарьи Туляковой, а также мужская команда Павла Анучина, Валерия Белых, Максима Журавлева и Егора Мельникова победили в ката-группах.

Серебряными призерами стали Полина Котлярова, Варишан Бакиров, Руслан Саядов из Воскресенска в кумитэ до 84 кг, а также женская и мужская команды из Клина. Бронзу завоевали Иван Сергеев из Щелкова, Константин Сутягин из Клина, Ксения Белякова из Люберец в кумитэ до 68 кг и женская команда из Клина в ката-группах.

Второе место общекомандного зачета занял Санкт-Петербург, третье — Москва. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 38 регионов России. Чемпионат прошел в рамках государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.