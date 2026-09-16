Парадоксально веселая наука: в Москве прошла премьера научпоп-мультсериала

В Москве 15 сентября в детском технопарке «Альтаир» состоялся закрытый показ «Парадоксиков» — мультсериала для детей, состоящего из 30 коротких серий, где науку объясняют через парадоксы. Первые эпизоды будут опубликованы во « ВКонтакте », « Одноклассниках », « Дзене », на YouTube и в TikTok . Производством занимается компания Agenda Agency при поддержке института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Кабинет, который оживает после уроков

Фото - © предоставлено Agenda Agency

«Парадоксики» — цикл из 30 нейроанимационных видеороликов для детей 6–10 лет в жанре научпоп-ситкома. Из коротких серий дети узнают, как кусок льда может поджечь бумагу, почему холодом можно вскипятить воду, куда все время опаздывает гром и о многом другом. Ролики, героями которого стали Пробирка Тема, Губка Ньютон и Лупа Лиля, не просто рассказывают о явлениях и веществах понятным языком, но и пробуждают интерес детей к науке, заставляют рассуждать и задавать вопросы.

Действие сериала происходит в школьном кабинете естественных наук вечером, когда уроки закончились и школа закрыта. Предметы на партах оживают. Пробирка Тема — лидер и экспериментатор, который верит только доказательствам. Губка Ньютон — скептик и шутник, готовый впитать любую идею и тут же подвергнуть ее сомнению. Лупа Лиля — мечтательница, которая первой предлагает самые невероятные гипотезы: от магии до вторжения инопланетян.

Помогают им местные «знатоки»: Ученый Учебник, Академик Микроскопыч и Глобус Гриша. Прямых ответов они не дают, только подталкивают к эксперименту.

Одна серия — одна загадка

Фото - © предоставлено Agenda Agency

Сама премьера продемонстрировала, как работают серии мультфильма. Между показами дети проводили настоящие эксперименты, задавали вопросы, пробовали свои силы в химии, удивлялись и искали парадоксы.

Драматургия каждого эпизода устроена одинаково и легко считывается ребенком. Сначала героям приходят в голову самые абсурдные версии, то есть те самые парадоксы, потом они ставят простой наглядный опыт и получают точный ответ. Открытие отправляется в «Энциклопедию парадоксов», а серия заканчивается коротким двустишием — выводом, который работает за пределами школьной программы.

Например, лед действительно может поджечь бумагу: если выточить из прозрачного куска линзу, она соберет солнечные лучи в одну точку так же, как увеличительное стекло. Герои сначала спорят о том, бывает ли «горячий лед», а потом проверяют это руками. Темы распределены между физикой, химией, биологией и географией, хронометраж эпизода — от 90 секунд до трех минут.

Как создавался нейромультфильм «Парадоксики»

Фото - © предоставлено Agenda Agency

Создатели сериала с самого начала понимали, что самой идеи мало, нужно участие профессиональных педагогов. Посерийный план прошел консультации с учителями начальных классов, сценарии показывали родителям детей целевого возраста. По итогам обратной связи из сериала убрали большинство сюжетов с огнем, а в оставшихся эпизодах героям добавили прямое предупреждение: некоторые опыты можно повторять только вместе со взрослыми.

«Сериал не просто сообщает ребенку факты, а пробуждает интерес к самому процессу познания. Когда ребенок видит опыт своими глазами, у него появляется естественный вопрос: „Почему так?“ — и именно с него начинается настоящее обучение. Важно и то, что герой не всегда сразу все делает правильно: он пробует, ошибается и приходит к пониманию сам. Ошибка — это не провал, а часть пути к знанию», — рассказала одна из консультантов сериала, учитель начальных классов с 30-летним стажем Ольга Еремина.

В создании «Парадоксиков» использован искусственный интеллект, но только как один из инструментов внутри полного цикла анимационного производства, когда был написан сценарий, проведены визуальная разработка персонажей и локаций, раскадровка, анимация, монтаж, озвучание, пост-продакшн и цветокоррекция. Ключевые решения остались за авторами.

Сценарии серий разрабатывала авторская группа вместе с режиссером и руководителем проекта: сначала выбирался научный парадокс, затем вокруг него выстраивается драматургия. После утверждения сценария режиссер готовит с дизайнерами раскадровку: композицию кадров, темп сцены, реакции героев. Голоса персонажей записывают профессиональные актеры озвучания.

Отдельная задача — сохранить консистентность. Тема, Ньютон и Лиля должны выглядеть одинаково на протяжении всех 30 серий, как и школьный кабинет, в котором много деталей. За это отвечают пост-продакшн и финальная цветокоррекция, которая удерживает единый визуальный стиль всего сезона. Работает команда на собственной производственной системе, разработанной внутри Agenda Agency.

«Технологии ускоряют производство, но не делают за тебя главного. Драматургию, характеры, шутку в нужном месте, ритм монтажа, все это по-прежнему делают люди. Наши герои — неодушевленные предметы, у которых нет ни привычной мимики, ни готовых референсов, поэтому каждый кадр приходится доводить руками. Классическая студия делала бы такой сериал полтора-два года. Мы собираем его за полгода за счет того, что технология, наконец, позволяет так работать», — говорит режиссер проекта Денис Орлов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.