В Подмосковье началась кампания по вакцинации от гриппа

В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Прививочные пункты открылись в Красногорске, Красноармейске и Рузском округе.

В Красногорске кабинет вакцинации работает прямо в МФЦ, расположенном в торговом центре «Красный кит». Кабинет открыли 15 сентября. За первый день прививку сделали около двадцати человек, рассказал заведующий поликлиникой № 1 Антон Пузиков. Пункт работает со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, по субботам — с 9:00 до 14:00. Такой график сделали специально для работающих людей. Привиться можно вакцинами «Флю-м» и «Ультрикс Квадри». Последняя предназначена для беременных. Пункт в МФЦ проработает до 1 декабря. Также прививки делают во всех поликлиниках округа с 8:00 до 20:00.

Антон Пузиков привился сам. Он напомнил, что пандемия коронавируса показала, насколько важна защита. По его словам, вакцина — это тренировка иммунной системы. Иммунитет сохраняется три месяца. Это поможет пройти пик заболевания с минимальными потерями для здоровья.

Вакцинация особенно важна для тех, кто входит в группу риска: пожилых людей, беременных женщин, детей и тех, у кого есть хронические болезни. Прививка не только защищает самого человека, но и помогает остановить распространение вируса.

«Флю-м» и «Ультрикс Квадри» — инактивированные вакцины. Они не содержат живого вируса, поэтому не могут вызвать заболевание. В их составе — очищенные фрагменты вируса гриппа, на которые иммунитет реагирует выработкой антител. Обе вакцины проверены годами и хорошо переносятся.

Жительница Красногорска Алла Козлова приходит на прививку много лет. Однажды они с мужем тяжело переболели гриппом, даже вызывали скорую. С тех пор они прививаются каждый год и всем советуют.

В Красноармейске первыми привились медики. Сегодня прививки сделали заместитель начальника медсанчасти Ирина Титкова, терапевт Татьяна Мазурова, педиатр Елена Кузьмина и кардиолог Юлия Каледина.

По словам Титковой, уже привито 75% всего персонала медсанчасти № 154. Медики, как и учителя, работники торговли и ЖКХ, водители общественного транспорта, постоянно контактируют с людьми, поэтому входят в группу риска. Именно им важно привиться, чтобы грипп не распространялся дальше. Чтобы в городе появилась устойчивая эпидемиологическая прослойка, привить нужно 75% всего населения Красноармейска. В группе риска также дети.

Ирина Титкова рассказала, что ученикам и учителям прививки делают в школьных медкабинетах. В поликлинике вакцинацию проводят в кабинете № 135 с 8 до 15 часов. Тем, кто не успевает в это время, поможет участковый терапевт — медсестра сделает укол на месте. В субботу прививку можно сделать у дежурного врача с 8 до 13 часов.

На выбор пациентам предлагают несколько современных вакцин. В отличие от живых вакцин старого поколения, они почти не дают побочных эффектов и переносятся легко. Если после прививки человек почувствовал недомогание, это говорит о слабом иммунитете — значит, вакцинация ему особенно нужна.

В Рузском округе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. В первый день привились 382 взрослых и 235 детей (вакцинация велась с обеда). Об этом рассказала врач-эпидемиолог Рузской больницы Мария Яковенко.

«План — 1200 человек в день, и дети, и взрослые. Это включая мобильные выездные бригады и обращения в амбулаторно-поликлиническое звено», — пояснила Яковенко.

Вакцинация стартовала 14 сентября. Прививочная кампания охватывает все возрастные группы. Особое внимание — детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Именно для них грипп особенно опасен.

Перед прививкой каждого осматривает врач. Записаться можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот. А еще работают мобильные бригады — они выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы у людей была возможность привиться рядом с домом.

Кампания только набирает обороты. Но уже сейчас понятно: ружане идут за защитой. И это правильно — лучше позаботиться о здоровье заранее, чем потом лечиться.

Прививочная кампания стартовала в городском округе Воскресенск с 14 сентября. В первый день вакцинации от гриппа прививки в поликлинике №4 сделали 64 человека.

«В среднем ежедневно на вакцинацию к нам приходят от 30 до 60 человек», — сообщила медсестра поликлиники №4 Марина Фокина.

Вакцинация - это ежегодная профилактика заболеваний.

«Перед тем, как сделать прививку, мы каждого пациента осматриваем. То есть заключение принимает терапевт. Во время осмотра врач измеряет температуру тела, давление, сатурацию пульса и дальше направляет пациента в прививочный кабинет, где уже медсестра делает прививку», — объяснила участковый терапевт поликлиники №4 Александра Черткова.

Вакцинация в первую очередь необходима для выработки антител для иммунной системы организма, чтобы у человека меньше было осложнений в случае заболевания. Например, грипп может привести к таким осложнениям, как: пневмония, острый бронхит, снижение сатурации и так далее. Поэтому, чтобы антитела выработались в организме, врачи рекомендуют пациентам пройти вакцинацию от гриппа.

В кабинете профилактики поликлиники № 7 Серпуховской больницы врач, обследовав пациентку, заполняет необходимые документы. В этот момент процедурная медсестра ставит ей прививку. На ампуле можно прочесть название вакцины — «Флю-М». Отечественный препарат станет преградой перед опасным сезонным заболеванием. В Подмосковье 14 сентября стартовала ежегодная кампания против гриппа. За первые дни здесь, в новой поликлинике, построенной в Ивановских Двориках, привились около 300 человек. В основном это жители микрорайона и подведомственных деревень.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и исключает противопоказания, например признаки ОРВИ. По словам исполняющего обязанности заведующего поликлиникой № 7 Марка Шмелёва, важно приходить на вакцинацию здоровым — без температуры, боли в горле и кашля. После прививки человек спокойно продолжает обычную жизнь.

Иммунитет после прививки формируется две-три недели, поэтому специалисты советуют не откладывать вакцинацию — лучше провести её до сезонного подъёма заболеваемости.

Записаться на прививку можно через чат-бота «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Врачи ждут всех желающих. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых граждан.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.