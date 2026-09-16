МОНИИАГ 26 сентября проведет встречу о контрацепции после родов

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии 26 сентября проведут в Москве встречу для будущих родителей, посвященную контрацепции после родов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского 26 сентября проведет традиционную встречу «Добро пожаловать в МОНИИАГ!» для пар, ожидающих пополнения в 2026 году. Мероприятие посвятят Всемирному дню контрацепции.

Будущие родители смогут познакомиться с врачами института, послушать лекции и задать специалистам вопросы. Заведующая акушерским физиологическим отделением Галия Каримова отметила, что на встрече обсудят сохранение здоровья женщины после рождения ребенка, а также способы и сроки предохранения после родов.

Впервые во встрече примет участие клинический фармаколог. Специалист ответит на вопросы об использовании лекарств и биологически активных добавок во время беременности и грудного вскармливания.

Мероприятие начнется в 12:00 в конференц-зале института по адресу: Москва, улица Покровка, дом 22А. Вход — с Лепехинского тупика по указателям. Прийти может беременная женщина с мужем, родственником или подругой. Для участия необходима обязательная регистрация.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.