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Олег Рожнов встретился с волонтерами Акуловской школы в Одинцовском округе

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов 14 сентября встретился с учениками Акуловской школы № 2 в Одинцовском округе и вручил им благодарности за волонтерскую работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов 14 сентября встретился с учениками Акуловской школы № 2 в Одинцовском округе. Школьники активно участвуют в волонтерской работе, которая помогает им развивать ответственность, взаимовыручку и умение работать в команде.

«Вручил ученикам благодарности за активное участие в волонтерском движении и их труд. Спасибо ученикам за неравнодушие и инициативу, а педагогам — за поддержку и помощь в организации волонтерской работы», — отметил Олег Рожнов.

Ученики школы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Одни ребята осваивают технику плетения, другие помогают товарищам. Эта работа требует времени, терпения и слаженности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.