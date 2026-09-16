Олег Рожнов встретился с волонтерами Акуловской школы в Одинцовском округе
Фото - © Акуловская СОШ №2
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов 14 сентября встретился с учениками Акуловской школы № 2 в Одинцовском округе и вручил им благодарности за волонтерскую работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов 14 сентября встретился с учениками Акуловской школы № 2 в Одинцовском округе. Школьники активно участвуют в волонтерской работе, которая помогает им развивать ответственность, взаимовыручку и умение работать в команде.
«Вручил ученикам благодарности за активное участие в волонтерском движении и их труд. Спасибо ученикам за неравнодушие и инициативу, а педагогам — за поддержку и помощь в организации волонтерской работы», — отметил Олег Рожнов.
Ученики школы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Одни ребята осваивают технику плетения, другие помогают товарищам. Эта работа требует времени, терпения и слаженности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.
Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.