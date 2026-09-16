Подмосковные специалисты восстанавливают детский сад № 64 в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья восстанавливают детский сад № 64 в Приморском районе Мариуполя, поврежденный во время боевых действий. После завершения работ учреждение смогут посещать более 70 детей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление детского сада № 64 комбинированного вида. Здание 1964 года постройки получило повреждения во время боевых действий, сейчас его готовят к полноценной работе.

На объекте задействованы более 10 специалистов из Московской области. Они восстанавливают поврежденные конструкции, ремонтируют кровлю и фасад, обновляют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию.

Работы на всех этапах контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. После завершения ремонта детский сад сможет принять более 70 детей из Приморского района и обеспечить им условия для развития и подготовки к школе.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.