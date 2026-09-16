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В Кемерове перекрыли часть перекрестка проспектов Октябрьского и Притомского

В Кемерове на перекрестке проспектов Октябрьского и Притомского раскопали проезжую часть и установили ограждения. Жители опасаются пробок в час пик, сообщает Сiбдепо .

Рабочие раскопали проезжую часть на перекрестке проспектов Октябрьского и Притомского в Кемерове. По словам читателей Сiбдепо, работы начались вечером.

Сейчас ограждения частично перекрывают перекресток. Жители считают, что ограничения перед часом пик могут привести к серьезным пробкам.

Корреспондент Сiбдепо уточняет сроки завершения работ.

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