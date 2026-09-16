Хирурги Кемерова удалили пациентке 13-килограммовую миому

Женщина узнала о миоме десять лет назад, когда опухоль была небольшой. Позже живот начал увеличиваться, но пациентка связывала это с возрастными изменениями.

«Когда со временем стал увеличиваться живот, списывала это на „возрастные“ килограммы. Обратилась к врачам, когда сильно заболела спина. МРТ показало: миома давит на позвоночник», — заявил министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Врачи направили пациентку в гинекологическое отделение № 1 Областной больницы имени С. В. Беляева. Хирурги отделили сосуды от опухоли и удалили новообразование, не задев соседние органы. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

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