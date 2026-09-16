В четырех округах Подмосковья отремонтировали 6 неровностей

Специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания дорог отремонтировали шесть искусственных неровностей в Ногинске, Одинцовском, Красногорском и Коломенском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали шесть искусственных неровностей на региональных дорогах в четырех округах Подмосковья. Работы провели в рамках летнего содержания дорожной сети.

«Лежачие полицейские» привели в нормативное состояние на улице Текстилей в Ногинске и на Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово Одинцовского округа. В Красногорском округе работы выполнили на улице Аникеевской в селе Николо-Урюпино и на дороге в поселке Инженерный-1.

В Коломенском округе неровности отремонтировали на улице Астахова в Коломне и на улице Центральной в селе Троицкие Озерки. Работы по летнему содержанию дорог продолжаются во всех округах Московской области для комфорта и безопасности жителей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.