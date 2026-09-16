Мособлдума наградила работодателей за трудоустройство ветеранов

В Мособлдуме наградили победителей конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». В церемонии участвовали представители профильных министерств региона, профсоюзов и предприятий.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что помощь бойцам в возвращении к мирной жизни, адаптации и поиске работы остается одним из ключевых направлений. Конкурс проводят второй год подряд. При оценке учитывают не только трудоустройство ветеранов, но и создание специальных условий, дополнительные льготы и программы адаптации.

Голубев напомнил, что Подмосковье одним из первых регионов закрепило законодательные гарантии занятости ветеранов боевых действий. Для работодателей со штатом более 100 человек установлена квота в 1%, а организации с численностью от 200 сотрудников должны гарантировать одно рабочее место ветерану.

«За время действия закона трудоустроено более 1 700 ветеранов боевых действий. Впервые конкурс провели в 2025 году. В этом году конкурс проводился во второй раз, и мы видим, что интерес работодателей растет», — подчеркнул председатель комитета.

Первое место заняло АО «Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“, где работают 116 ветеранов боевых действий. Второе место получило АО „Ступинское машиностроительное производственное предприятие“, третье — АО „Научно-производственное объединение „Прибор“ имени С. С. Голембиовского». Лауреатом в номинации за трудоустройство ветеранов с инвалидностью стало ООО «Центр ортопедии и протезирования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.