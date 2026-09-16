В Мытищах достраивают два корпуса ЖК «Шолохово»

Главгосстройнадзор Московской области зафиксировал 90-процентную готовность двух пятиэтажных корпусов ЖК «Шолохово» в городском округе Мытищи. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городском округе Мытищи продолжается строительство малоэтажного жилого комплекса «Шолохово». Готовность корпусов № 14 и № 15 достигла 90%, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

В каждом пятиэтажном доме предусмотрено по 128 квартир. Завершить строительство двух корпусов планируют в III квартале 2026 года.

Проект ЖК включает 17 малоэтажных домов, из которых 13 уже построены. На территории также возводят детский сад на 120 мест. Для жителей обустроят дворы с детскими и спортивными площадками, зоны отдыха, велодорожки и открытые парковки. Для новых корпусов предусмотрено 90 машино-мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.