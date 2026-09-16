В стоматологии Талдома запустили цифровой рентген-аппарат

Стоматологическое отделение в Талдоме получило передвижной цифровой рентген-аппарат, который ускорит диагностику и планирование лечения пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стоматологическое отделение в Талдоме оснастили современной передвижной рентген-установкой. Новое оборудование заменило устаревшую технику и стало частью модернизации диагностической службы.

Аппарат работает на цифровых технологиях и оснащен сверхчувствительным интраоральным датчиком. Снимок выводится на монитор за секунды, его можно увеличить, изменить контрастность и яркость. Это помогает врачам детально оценивать клиническую ситуацию, быстрее ставить диагноз и составлять план лечения. Стоматологи уже используют оборудование в работе.

Несколько дней назад отделение начало работу в новом корпусе поликлиники. Там оборудовали просторные врачебные и диагностические кабинеты, зону ожидания и регистратуру.

«Новый рентген-аппарат значительно повышает безопасность и комфорт диагностики для наших пациентов, а также удобство в работе для всей нашей команды специалистов стоматологического отделения. Рентген-контроль является неотъемлемой частью ежедневной работы для выполнения большинства терапевтических, хирургических и ортопедических вмешательств», — поделилась врач-стоматолог, заведующий кабинетом стоматологического отделения Ольга Самарина.

Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Записаться к стоматологу можно по номеру 122, через чат-бот Денис в МАКС, личный кабинет портала «Здоровье» или терминал в поликлинике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.